Scafati, scontro tra auto: 79enne in prognosi riservata L'impatto è avvenuto nella serata di ieri

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore un 79enne di Gragnano che nella serata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel territorio comunale di Scafati. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Panda ed una Fiat 16. Ad avere la peggio è stato il conducente della prima vettura, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese.