Scooter si scontra con un'auto e finisce contro una vettura parcheggiata E' accaduto a Montecorvino Pugliano, il conducente è ricoverato al "Ruggi" in prognosi riservata

Un 48enne di Montecorvino Pugliano è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Salerno in seguito ad un incidente avvenuto nella città dei Picentini. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un motociclo ed un'auto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote dopo aver impattato con un'auto, è andato a sbattere contro un'altra vettura che era parcheggiata poco distante. Ad avere la peggio è stato il 48enne che era alla guida del motociclo, trasportato all'ospedale di Salerno dove è ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia.