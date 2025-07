Salerno: ladri prendono di mira i mercatini sul Lungomare Trieste La denuncia di Anva: "Danni e furti, ora basta"

"Questa volta ad essere prese di mira sono le casette poste sul lungomare Trieste altezza spiaggia Santa Teresa nell'ambito della manifestazione Mercatino dei Sapori Tradizionali e Artigianato edizione speciale organizzata da ANVA Confesercenti Provinciale di Salerno", a scriverlo sui social il Presidente Provinciale dell'ANVA Confesercenti di Salerno Aniello Ciro Pietrofesa.

I dettagli

"I soliti noti - continua Pietrofesa - incuranti del passeggio sul lungomare, tra le 11 e le 12 di martedì 22 luglio 2025 hanno causato danni a varie casette, aprendole in cerca di soldi e birre, i danni causati alle casette ammonta ad un centinaio di euro, mentre in una casetta sono stati asportati una cinquantina di euro in monete e una decina di birre.

Lo stesso copione di qualche settimana fa, si conoscono bene questi individui, extracomunitari che stazionano dalla notte fino a sera sulla spiaggia in attesa della vittima di turno, infatti la Questura è presa d'assalto per i furti che cittadini e sopratutto turisti subiscono ogni giorno, se ne contano almeno 15 al giorno tra furti di telefoni, borse, documenti e soldi...

Non si può continuare a dire che non vi è un problema sicurezza, questi sono i reati che più di tutti vengono sentiti dai cittadini, sono quelli che più ti lasciano il segno anche perché per la maggior parte non vengono perseguiti, ma addirittura archiviati...

Una città che non garantisce sicurezza non può essere una città turistica, questi episodi stanno danneggiando un lavoro immenso fatto dall'Amministrazione Comunale di Salerno, c'è un enorme danno d'immagine di una bella città come la nostra.

Noi commercianti ci ritroviamo a dover fare i conti con le paure di poter perdere tutto quello che con enormi sacrifici facciamo per il nostro lavoro.

È ora di dire basta, bisogna agire in fretta per mettere fine a questi reati odiosi, prima che siano i cittadini ad agire facendosi giustizia da soli".