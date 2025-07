Ingerisce cocaina, bimba in codice rosso: i genitori la rapiscono dall'ospedale I medici la tenevano sotto cura e non avevano autorizzato le dimissioni: indaga la Polizia

La Polizia indaga su quanto avvenuto in queste ore all’ospedale Ruggi di Salerno, dove una bimba di 4 mesi è stata ricoverata nella notte in codice rosso. Come riscontrato dai medici, era in stato soporoso perché aveva ingerito cocaina. I genitori sono stati ascoltati in Questura.

In mattinata, però, la coppia è tornata in ospedale e – senza l’autorizzazione dei medici – hanno preso la bambina e sono scappati via.