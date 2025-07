Bimba positiva alla cocaina: il padre la porta via dall'ospedale Polizia e carabinieri sulle tracce dei genitori, la piccola di 4 mesi ha bisogno di cure

Carabinieri e polizia sono al lavoro per provare a rintracciare la bimba di 4 mesi che questa mattina è stata prelevata dal padre dall'ospedale di Salerno senza l'autorizzazione dei medici. La piccola, figlia di una coppia di cittadini marocchini senza fissa dimora, era arrivata in nottata al Ruggi in codice azzurro: le analisi delle urine avevano riscontrato una positività alla cocaina (da quanto si apprende la trasmissione non sarebbe avvenuta tramite allattamento).

I dettagli

Un aspetto segnalato alle forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti che hanno provveduto ad ascoltare i genitori. In mattinata, però, è scattato un nuovo allarme in quanto la bimba è stata prelevata senza autorizzazione medica dal reparto di Pediatria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salerno. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per rintracciare la coppia e la piccola: la priorità, infatti, è trovare la neonata per verificare il suo stato di salute e fornirle le cure di cui - secondo i medici - aveva ancora bisogno.