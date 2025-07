Ritrovata la bimba di 4 mesi positiva alla cocaina portata via dall'ospedale I genitori erano con lei in un albergo di Striano

Un blitz dei carabinieri ha permesso il ritrovamento della bimba di 4 mesi portata via dal padre dall'ospedale di Salerno. La piccola era risultata positiva alla cocaina.

I dettagli

Era in un albergo di Striano la giovane coppia di origine marocchina in fuga da mercoledì mattina con la neonata. A far scattare l'allarme erano stati i medici del Ruggi D'Aragona.

La bambina era arrivata nel nosocomio martedì notte, era stata portata al pronto soccorso, non reattiva e poco vigile. Le analisi avevano appurato che la piccola avesse ingerito della cocaina.