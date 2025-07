Incidente nel salernitano: tifoso del Catania grave, squadra annulla partita Il 47enne è ricoverato in rianimazione al Cardarelli

Il Catania (Serie C, girone C) ha espresso vicinanza ai 9 tifosi che con un pulmino sono rimasti coinvolti in un incidente stradale verso Salerno mentre stavano raggiungendo il ritiro degli etnei in Umbria, a Norcia in Valnerina.

I dettagli

Uno dei 9 tifosi - età 47 anni - versa in condizioni critiche ed è ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Anche la comunità di Norcia segue le conseguenze del sinistro ed è vicina ai tifosi coinvolti.

In seguito al grave incidente autostradale, la società in un comunicato ha ufficializzato di aver annullato l'amichevole prevista per domani (sabato 26 luglio) alle 18 a Norcia contro il Trodica (Promozione marchigiana). Inoltre, la prima squadra non parteciperà alla manifestazione serale prevista nell'ambito della rassegna "Estate Nursina".