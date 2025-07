Incidente in piscina a Giffoni: morto bambino di 7 anni Il piccolo era ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli

E' morto il bambino di sette anni che ha perso conoscenza in una piscina di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L'incidente lo scorso 24 luglio in località Campigliano.

I dettagli

Il piccolo, originario di Montecorvino Pugliano, era in compagnia della madre, da chiarire se sia finito sott'acqua a causa di un malore o se sia successo altro. Il bambino è stato trasportato prima all'ospedale Ruggi D'Aragona e poi da qui all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Ricoverato in terapia intensiva è deceduto in queste ore.

Il cordoglio

"La comunità di Montecorvino Rovella è profondamente scossa dalla notizia della scomparsa del bambino rimasto vittima nei giorni scorsi di un grave incidente in piscina, a Campigliano. Un dolore che tocca tutti e che lascia senza parole.

In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, l’amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi le due cerimonie di inaugurazione previste per questa sera a Gauro e per domani sera a San Martino.

Ci uniamo con rispetto e silenzio al dolore dei familiari, con un abbraccio che è quello dell’intera comunità".