Accusa un malore mentre fa il bagno nel Cilento, salvato da un vigile del fuoco Il pompiere era in vacanza, si è tuffato ed ha riportato a riva l'uomo

Ha accusato un malore mentre si trovava in acqua a Punta Licosa, nel comune di Castellabate, ma è stato tratto in salvo da un vigile del fuoco fuori servizio. E' quanto accaduto nelle scorse ore nel borgo del Cilento. L'uomo, un 63enne del posto, stava facendo il bagno insieme ad un nipote in una delle calette del tratto. Improvvisamente ha accusato difficoltà respiratorie. Alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, mentre il vigile del fuoco si è tuffato e ha riportato l'uomo a riva, iniziando le prime manovre di emergenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale ed un'ambulanza del 118. Il 63enne, tuttavia, è stato condotto al "Ruggi" di Salerno con l'eliambulanza. Attualmente è ricoverato nell'ospedale di via San Leonardo ma non sarebbe in pericolo di vita.