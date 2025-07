Fisciano, tir perde il carico che finisce su un’auto: ferite due donne Sono state trasportate in ospedale in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato in serata in via Consortile, nel comune di Fisciano. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion che trasportava pomodori ha perso parte del carico che si è ribaltato ed è finito su di un'auto in transito, con all'interno due donne. Madre e figlia sono rimaste incastrate all'interno della vettura, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, i sanitari dell'associazione La Solidarietà di Fisciano e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto le ferite, affidandole alle cure dei sanitari. Le due donne - che hanno riportato varie escoriazioni - sono state trasportate in codice rosso in ospedale a Salerno, al momento le loro condizioni non sono ancora note.