Salerno: scontro tra auto e scooter, feriti due ragazzi E' successo nel quartiere di Mariconda

E' di due giovani feriti il bilancio dell' incidente avvenuto ieri in serata, a Mariconda.

L'incidente

I due erano a bordo di uno scooter che, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto, potrebbe essere coinvolta anche una seconda vettura. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi D'Aragona. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.