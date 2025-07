Palinuro: due giovani rischiano di annegare sulla spiaggia delle Saline La corrente le aveva trascinate a largo

Paura a Palinuro per due giovani, una 15enne e una trentenne, che hanno rischiato di annegare sulla spiaggia delle Saline.

I dettagli

Le due stavano facendo il bagno a mare quando sono state trascinate a largo dalla corrente, non riuscendo a tornare a riva. Ad accorgersi della situazione un bagnante che si è adoperato per salvarle, seguito poi da un bagnino di un lido. Le donne sono state tratte in salvo, per loro solo un grande spavento.