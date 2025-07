Ennesima tragedia sulle strade salernitane: perde la vita un 40enne L'incidente è avvenuto sull'autostrada A2, inutili i soccorsi

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Un 40enne di Buonabitacolo ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Sicignano e Petina. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre percorreva la galleria Tanagro, avrebbe ramponato un camion. L'impatto è stato molto violento. Il 40enne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Polla. Il suo cuore, però, ha smesso di battere nonostante il tentativo dei medici. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale. Sul posto anche personale dell'Anas per ripristinare la viabilità e rimettere in sicurezza il tratto nel quale si è verificato l'incidente.