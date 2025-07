Colpo nella notte a Paestum: svaligiata villa di un imprenditore napoletano Portati via gioielli, soldi e oggetti di valore

Ladri in azione nella notte a Capaccio Paestum dove è stata presa di mira l'abitazione dell'imprenditore napoletano Gaetano Giudice. I malviventi, che avevano il volto coperto da una mascherina ed un cappellino in testa, sono riusciti ad entrare nella villa dalla finestra del bagno, portando via gioielli, soldi e oggetti di valore. L'imprenditore e la sua famiglia erano in casa al momento del furto ma stavano dormendo e non si sono accorti di nulla. Il raid è stato in parte ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno dell'abitazione. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per provare ad identificare i malviventi.