Appalto per le auto della Municipale, sospesi due funzionari del Comune di Cava Indagine della Guardia di Finanza: l'affidamento era stato affidato ad un parente

Due funzionari del Comune di Cava de' Tirreni sono stati interdetti dai pubblici uffici. Il provvedimento, eseguito dai militari della Guardia di Finanza metelliana, avrà rispettivamente una durata di 12 e 6 mesi. In particolare, nell'ambito delle attività volte al contrasto delle frodi nel settore della spesa pubblica, con particolare riguardo ai fenomeni illeciti nell'assegnazione degli appalti, la Guardia di Finanza - coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore - ha provveduto ad approfondire le modalità con cui erano stati operati dal Comune di Cava due affidamenti diretti riguardanti l'acquisto di quattro auto di servizio della Polizia Municipale.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che il responsabile del procedimento di acquisto, con il supporto diretto di un altro funzionario addetto all'istruttoria, avesse aggiudicato la fornitura pubblica in violazione delle norme di settore, peraltro in favore di un suo parente, titolare di un concessionario auto con sede nel Salernitano. Dalle indagini è, inoltre, emerso che gli erano state indicate le specifiche tecniche relative all'ordine di acquisto che sarebbe stato poi caricato dall'Ente sul M.e.P.A.

L'ordinanza interdittiva è stata emessa per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e falso in atto pubblico fidefacente.