Pontecagnano Faiano, si cosparge di benzina e si dà fuoco: grave 50enne L'uomo è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Salerno

Choc a Pontecagnano Faiano dove, nel pomeriggio, un uomo tunisino di 50 anni anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Il fatto è avvenuto nei pressi del ponte di Pontecagnano Faiano. L'uomo è stato soccorso da un'auto medica e da un'ambulanza dell'associazione Vopi che lo hanno condotto d'urgenza nell'ospedale di Salerno. Secondo le prime informazioni raccolte, il 50enne presenta ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo, è ricoverato in gravi condizioni nella struttura di via San Leonardo ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale e dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Non si conoscono i motivi del gesto.