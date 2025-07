Pontecagnano Faiano: morto lo straniero che si è dato fuoco Il sindaco: "Profonda tristezza per il tragico epilogo di questo uomo"

"Apprendiamo con sgomento e dolore la notizia della morte del cinquantenne di origini tunisine che nella giornata di ieri si è dato alle fiamme sul ponte che divide Pontecagnano Faiano e Salerno", a scriverlo sui social è in sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

Il cordoglio



"Non possiamo che vivere con un sentimento di profonda tristezza - continua la fascia tricolore - per il tragico epilogo della vita di quest’uomo e continueremo ad essere vicini alla sua famiglia, proponendoci di sostenere tutti gli oneri necessari in questo terribile momento e garantendo la dovuta assistenza nei giorni a venire. Pagine come queste non dovrebbero mai essere scritte".