Salerno: espulsi due stranieri arrestati dalla squadra mobile Si sarebbero resi responsabili del furto di due biciclette

Continua l’attività della Polizia di Stato con attenti e mirati controlli tesi alla prevenzione e repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Nella giornata di ieri sono stati espulsi i due cittadini stranieri arrestati dalla Squadra Mobile per il furto di biciclette nel centro storico di Salerno.

L’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha consentito l’accompagnamento di uno dei due al Cpr di Potenza, in quanto colpito da una espulsione determinata dal giudizio di pericolosità sociale del soggetto, a causa dei suoi numerosi precedenti penali. Per il secondo, è stato emesso un provvedimento di espulsione, seguito da un ordine di abbandonare il territorio nazionale.

Per entrambi è stata avviata l’attività amministrativa diretta ad ottenere l’identificazione consolare, presupposto indispensabile, nelle ipotesi di cittadini stranieri privi di passaporto, per avviare le procedure di rimpatrio.

I dettagli

Sempre nella giornata di ieri, è stato accompagnato all’Aeroporto di Fiumicino per essere rimpatriato, un cittadino algerino in Italia dal 2022, che non ha mai intrapreso un percorso di integrazione socio-lavorativa e che non si è mai regolarizzato sul territorio nazionale: in queste ipotesi - accertata la mancanza dei presupposti di una protezione internazionale e verificato attraverso una capillare intervista il rifiuto da parte del cittadino straniero di lasciare spontaneamente il territorio italiano - lo stesso è stato colpito da provvedimento di espulsione del Prefetto, eseguito attraverso l’accompagnamento immediato alla frontiera, provvedimento del Questore di Salerno, convalidato dall’Autorità Giudiziaria ieri mattina.