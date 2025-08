Eboli, operaio cade da un capannone e resta ferito gravemente E' ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli

Un incidente sul lavoro è avvenuto nell'area industriale di Eboli. Ferito gravemente un operaio 39enne che stava lavorando all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone. Per cause ancora sconosciute l'uomo è precipitato nel vuoto, riportando fratture multiple e lesioni agli organi interni. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Eboli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente trasferito in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal che hanno avviato accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.