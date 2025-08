Incidente stradale sull'Amalfitana: moto finisce fuori strada Il conducente è precipitato sulla scogliera sottostante

Incidente nlla serata di sabato 2 agosto lungo la Statale Amalfitana, nei pressi della Torre Normanna a Maiori. Un motociclista è finito, per cause ancora da accertare, fuori dalla carreggiata, precipitando sulla scogliera sottostante, come riportato da Il Vescovado.it..

I dettagli

L'uomo diretto verso Salerno avrebbe perso il controllo della moto, forse a causa di una brusca frenata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, un’ambulanza del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. Il ferito è stato messo in sicurezza, le sue condizioni non sono gravi.