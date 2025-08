Maiori, ecco come è stato salvato dall’annegamento un bimbo a Erchie Intervento coordinato per rianimare il piccolo di sette anni

Un intervento tempestivo e coordinato ha scongiurato il peggio oggi a Erchie di Maiori, dove un bambino di 7 anni è stato soccorso in seguito a un episodio di annegamento.

I dettagli

Erano circa le 14.00 quando è scattata la richiesta di aiuto all’infermiera di turno al punto di primo soccorso allestito sulla spiaggia di Erchie dal Comune di Maiori.

L'operatore sanitario aveva appena concluso l’assistenza a un uomo colto da malore. In quegli stessi momenti, per cause ancora da accertare, un bambino ha rischiato di annegare in mare dal lato opposto dell’arenile ed è stato portato in salvo da uno dei bagnini di servizio ad un lido.

Immediata la corsa del personale del punto di primo soccorso per prestare assistenza: controllate e stabilizzate le funzioni vitali con le prime manovre di soccorso per liberare i polmoni dall’acqua e garantire la respirazione, l’infermiera di turno della CRI, supportata da un altro infermiere che era in spiaggia da bagnante, ha avviato il monitoraggio costante della saturazione per valutare la quantità di ossigeno presente nel sangue monitorando così l’evolversi della sindrome da annegamento, e attivando contestualmente la catena dei soccorsi.

In pochi minuti sono giunti sul posto l’ambulanza della Croce Rossa da Cetara, la moto medica, la Polizia Locale di Maiori, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera. Considerata la situazione critica del bambino, i medici hanno richiesto e ottenuto l’arrivo dell’eliambulanza, che è atterrata in via emergenziale all’interno della cava di Erchie.

Il bambino è stato quindi intubato e trasferito all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato ricoverato in rianimazione. Al momento, le condizioni generali e la prognosi non sono state rese ufficialmente note.

Fondamentale nell’assistenza al piccolo il ruolo del personale infermieristico del punto di primo soccorso sulla spiaggia di Erchie, attivato dal Comune di Maiori in collaborazione con la Croce Rossa - delegazione Costa Amalfitana e l’ASL, che garantisce la presenza quotidiana di soccorritori per i mesi estivi sulla spiaggia del borgo marinaro, che è situato in un punto isolato rispetto alle cittadine vicine.