Paura a Pontecagnano, in fiamme un appartamento: ferito un vigile del fuoco Intossicati dal fumo dei condomini, evacuate diverse persone

Paura nella notte a Pontecagnano Faiano. Un incendio è divampato intorno alle tre, il rogo in un appartamento di via Verdi, per cause ancora in corso di accertamento.

I dettagli

L' abitazione, dove vivono due ragazze che in quel momento non erano in casa, è stata avvolta dalle fiamme costringendo i vigili del fuoco a un intervento complesso durato fino all’alba. Le fiamme sono state domate intorno alle 6.

Sul posto anche i volontari del Vopi. Alcuni vicini sono rimasti intossicati dal fumo, un vigile del fuoco si è ferito alla mano. Evacuato anche l'appartamento sottostante, inagibile.

Grande paura per la presenza di una bombola sul terrazzo, oltre a quella presente in casa.