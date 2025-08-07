Ragazza di 15 anni si suicida: il padre carabiniere si tolse la vita in caserma Il biglietto alla madre: "Mamma ti voglio bene, ricordalo sempre"

Ragazza di 15 anni si suicida nel Salernitano. Il padre si era tolto la vita undici anni fa.

I dettagli

Una ragazza di 15 anni si è suicidata poco prima dell'alba lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Il fatto è accaduto a Cava de' Tirreni in via Vincenzo Virno intorno alle cinque. La giovane ha approfittato del fatto che i familiari, la mamma e i due fratelli, dormissero tanto che sembra non si siano accorti di nulla.

Undici anni fa il padre, un carabiniere, si uccise in caserma a Salerno. La quindicenne - da quanto si apprende - ha lasciato un biglietto alla madre con scritto: "Mamma ti voglio bene, ricordatelo sempre".