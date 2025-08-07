Lite tra nordafricani nella notte, far west nel centro storico di Salerno Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi"

Ancora un grave episodio di violenza nella movida salernitana. Un cittadino straniero, nordafricano, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno per una ferita al collo.

L'aggressione è avvenuta nella notte in piazza Sedile del Campo, intorno alle 3 e mezza quando i locali erano chiusi.

I segni della violenza sono ben visibile, con macchie di sangue ritrovate questa mattina da esercenti e residenti della zona. Le indagini sono affidate alla Questura di Salerno: acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona.