Lite tra nordafricani nella notte, far west nel centro storico di Salerno

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi"

Salerno.  

Ancora un grave episodio di violenza nella movida salernitana. Un cittadino straniero, nordafricano, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno per una ferita al collo.

L'aggressione è avvenuta nella notte in piazza Sedile del Campo, intorno alle 3 e mezza quando i locali erano chiusi. 

I segni della violenza sono ben visibile, con macchie di sangue ritrovate questa mattina da esercenti e residenti della zona. Le indagini sono affidate alla Questura di Salerno: acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona.

