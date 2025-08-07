Sigilli a una struttura per anziani a Eboli Riscontrate irregolarità, trasferiti tutti gli ospiti

Sigilli ad un centro per anziani a Eboli, nel Salernitano, a seguito di un intervento delle forze dell'ordine che hanno disposto l'immediata sospensione delle attività e il trasferimento degli ospiti. L'ordinanza, di carattere urgente, è stata notificata ai titolari della struttura privata nelle scorse ore.

I dettagli

I sigilli sono stati apposti all'edificio al termine delle operazioni avvenute alla presenza degli operatori sanitari e dei servizi sociali. Gli anziani presenti all'interno sono stati ricollocati in altre strutture della zona o affidati ai familiari.

Il provvedimento sarebbe maturato dopo accertamenti ispettivi che avrebbero rilevato gravi carenze sia sotto il profilo gestionale che strutturale. Non si tratterebbe di episodi isolati: la struttura era già finita in passato al centro di segnalazioni e controlli.