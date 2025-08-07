Incidente stradale sull'A2: auto finisce contro un tir Il conducente è stato condotto in ospedale a Salerno

Incidente stradale lungo l'A2 del Mediterraneo (in direzione nord), dove un'automobile e un tir, si sono scontrati, tra i comuni di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano Faiano. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che la vettura, per cause ancora non chiare, abbia sbandato e abbia tamponato il mezzo pesante.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del Vopi. Il conducente della vettura, ferito alla testa, è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale “Ruggi d'Aragona” di Salerno.