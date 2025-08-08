Tentato omicidio a Salerno, arrestati due stranieri dalla polizia

Sono stati arrestati dagli agenti delle Volanti della Questura di Salerno, con l'accusa di tentato omicidio, due uomini nordafricani, autori di una violenta aggressione ai danni di un connazionale a Salerno.
La ricostruzione
Il fatto era avvenuto intorno alle 2.30 della notte tra mercoledi' e ieri, nei pressi della piazza di Largo Campo, nel cuore del centro storico della citta'. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due stranieri, Abdul Chafek e Blhaddad Yassine - arrestati poi anche per resistenza a pubblico ufficiale - l'altra notte, avrebbero colpito la vittima con bottiglie di vetro, sedie trovate per strada e una pietra, causandole gravi ferite, anche da taglio al collo.
L'uomo e' stato, poi, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale 'Ruggi d'Aragona' di Salerno, dove resta ricoverato in prognosi riservata.