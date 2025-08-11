Salerno, presunta violenza sessuale in spiaggia ai danni di una 16enne Indagini in corso da parte della Squadra Mobile

Saranno le indagini degli agenti della Squadra Mobile di Salerno a chiarire quanto accaduto la scorsa notte sulla spiaggia di Santa Teresa, a Salerno, dove si sarebbe verificato un presunto caso di violenza sessuale. A lanciare l'allarme è stata una ragazza di 16 anni che stava trascorrendo la serata sull'arenile cittadino, in compagnia di un 25enne.

L'episodio, secondo quanto raccontato dalla giovane, si sarebbe verificato mentre erano in acqua. Sul posto, inizialmente, sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza che erano già nei paraggi. Successivamente sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile. Il ragazzo è stato subito individuato e portato in caserma dove è stato ascoltato. Al vaglio anche le testimonianze di altre persone che erano in spiaggia, attaverso le quali si proverà a delineare quanto accaduto.