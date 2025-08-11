Salerno, fiamme dinanzi ad un bar in zona Arechi: ipotesi dolo Accertamenti in corso da parte della Polizia

Un incendio di vaste dimensioni è divampato la scorsa notte all'esterno del bar Vibra, nei pressi dello stadio Arechi di Salerno. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura di Salerno che, supportati dai poliziotti della scientifica, proveranno a ricostruire quanto accaduto. Il sospetto è che si sia trattato di un atto doloso. Dai rilievi, infatti, sono emersi due inneschi. Le fiamme hanno danneggiato il dehor e la parte esterna del locale che, tra l'altro, è chiuso da qualche mese. Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.