Battipaglia, aggredirono volontario durante la processione: 4 denunciati Aveva segnalato i pericoli relativi all'esplosione di fuochi pirotecnici

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato quattro persone a seguito di un’aggressione avvenuta lo scorso 6 luglio durante la processione della Festa

Patronale di Santa Maria della Speranza a Battipaglia. L’episodio si è verificato quando un volontario della Protezione Civile è intervenuto in Piazza Tusciano dove aveva notato delle persone intente a far esplodere fuochi pirotecnici senza autorizzazione; i fuochi d'artificio, esplosi in prossimità di fedeli e abitazioni, creavano una situazione di pericolo.

Quando il volontario ha tentato di intervenire è stato aggredito verbalmente e poi spintonato, cadendo rovinosamente a terra. L'aggressione gli ha causato una

lussazione della spalla con frattura scomposta e lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico.

Grazie a una dettagliata attività d'indagine, la Sezione Informativa del Commissariato P.S. di Battipaglia ha individuato i responsabili dell'accensione dei

fuochi e della successiva aggressione.

I quattro soggetti, tutti con precedenti penali, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per i reati di accensione e esplosioni pericolose, violenza e minaccia a

Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

L'autore materiale dell'aggressione è risultato essere un tifoso locale già sottoposto a DASPO. L'operazione sottolinea il costante impegno della Polizia di Stato nel tutelare i volontari e la sicurezza dei cittadini durante eventi pubblici.