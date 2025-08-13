Rapinano coppia di minorenni con una pistola: presi un 23enne e un 16enne A Vietri sul Mare, lo scorso 16 luglio, prelevarono una borsa. Poco dopo una bici elettrica a Nocera

A Nocera Inferiore i carabinieri della Stazione di Vietri Sul Mare hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, agli arresti domiciliari e custodia in carcere, emesse dalla Procura della Repubblica di Salerno e dalla Procura per i minorenni. I provvedimenti hanno colpito un 22enne (finito ai domiciliari) ed un 16enne (ristretto nel carcere minorile di Nisida), entrambi ritenuti responsabili di rapina aggravata.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo scorso 16 luglio in località Marina di Vietri Sul Mare, avrebbero minacciato, con una pistola, una coppia di fidanzati minorenni, tentando prima di impossessarsi del loro ciclomotore, poi di appropriarsi della borsa della ragazza, per allontanarsi successivamente a bordo dell'auto. Dalle indagini è emerso che il 23enne era alla guida dell'auto, mentre il complice minorenne avrebbe materialmente eseguito la rapina.

I due devono rispondere anche di un altro episodio, avvenuto poco dopo a Nocera Inferiore. Con le stesse modalità, avrebbero sottratto una bicicletta elettrica ad uno straniero.