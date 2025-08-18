Ferragosto sicuro, pugno di ferro dei carabinieri di Vallo della Lucania Denunce, sequestri e sanzioni: il bilancio dei controlli

In esecuzione al piano provinciale di operazioni disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno in occasione del Ferragosto e in linea con le direttive della Prefettura per il “piano straordinario di prevenzione estate 2025”, sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare verso le zone di villeggiatura marine e collinari dell’area turistica cilentana.

In particolare, nei 29 comuni della giurisdizione del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania sono stati svolti servizi straordinari di controllo dinamico del territorio finalizzati al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona; particolare attenzione è stata posta alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada lungo le arterie stradali con posti di controllo dei militari delle Stazioni Carabinieri di Pollica, Ascea Marina, Acquavella e Pisciotta.

Il dispositivo straordinario, richiesto dal colonnello Filippo Melchiore, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, si è articolato in più giorni e in diverse fasce orarie, ed ha visto l’impiego di 40 pattuglie e 80 militari. Sono stati controllati 90 veicoli, identificate 135 persone, elevate 17 sanzioni al codice della strada anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza, sequestrati ovvero sotto posti a fermo amministrativo 3 veicoli privi dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Deferite inoltre 4 persone per furto e altrettante segnalate alla Prefettura di Salerno quali assuntori di droghe perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.