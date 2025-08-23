Femminicidio nel Salernitano: uccisa Tina Sgarbini, si cerca l'ex compagno La donna, 47 anni, lascia tre figli nati da una precedente relazione

Tina Sgarbini, 47 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio avvenuto nel Salernitano. La donna questa mattina è stata trovata morta nella sua abitazione di via monsignr Franchini, nel comune di Montecorvino Rovella. Lascia tre figli (un ragazzo e due ragazze) nati da una precedente relazione.

È ancora ricercato, invece, Christian Persico, 37enne con il quale la donna in passato aveva avuto una frequentazione. A far scattare l'allarme sono stati proprio i parenti dell'uomo che, non riuscendo a contattarlo, hanno chiesto aiuto ai carabinieri. Pare che il 37enne abbia lasciato un biglietto, informando i familiari di aver commesso “una cavolata”.

L'agghiacciante scoperta

I primi riscontri investigativi hanno, poi, consentito di fare l'agghiacciante scoperta. Il corpo di Tina Sgarbini è stato trovato riverso e senza vita nella sua abitazione, nella frazione Votraci. Dai primissimi elementi raccolti pare che la 47enne sia stata strangolata. Ma soltanto l'autopsia potrà chiarire in maniera certa le cause della morte. Nell'appartamento, sito al primo piano, i rilievi dei carabinieri della compagnia di Battipaglia e dei colleghi della scientifica sono andati avanti per ore. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno (pm Ersilio Capone) che ha nominato anche il medico legale per l'esame esterno. La salma, dopo gli accertamenti, è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Eboli dove sarà sottoposta ad autopsia.

Ricerche in corso

Contemporaneamente è stato fatto alzare un elicottero dei carabinieri che ha supportato le ricerche del 37enne. L'attività si è concentrata prevalentemente in una zona di montagna, nella frazione di Occiano. L'area è stata battuta anche da auto dei militari e della protezione civile. Gli investigatori sono riusciti ad agganciare una cella del cellulare dell'uomo ma, al momento, le ricerche non hanno dato ancora alcun esito.

Il sindaco: "Siamo frastornati"

Sul posto è arrivato sin dalle prime ore della mattinata anche il sindaco Martino D'Onofrio, visibilmente scosso per quanto accaduto. “Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto”, ha spiegato il primo cittadino.

In zona, chi conosceva bene Tina, racconta che aveva messo da tempo fine a questa relazione. Un rapporto di cui c'è traccia soprattutto nel profilo Facebook del 37enne dove compaiono molte foto dei due insieme, abbracciati e felici. Tanti cuori, invece, campeggiano da qualche ora sulla bacheca di Tina, ennesima vittima di un amore malato.