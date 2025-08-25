Femminicidio di Montecorvino: "L'amore non uccide, riposa in pace Tina"

Lo striscione e i fiori in memoria della 47enne uccisa in casa

Montecorvino Rovella.  

Uno striscione e una composizione floreale: “L'amore non uccide, riposa in pace Tina”, il messaggio apparso a Montecorvino Rovella, in ricordo della 47enne Tina Sgarbini, uccisa in casa sabato scorso.

Le indagini

Per l'omicidio è in carcere a Salerno l'ex fidanzato Christian Persico, 36 anni. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio, mentre il figlio della donna riposava al piano di sotto della palazzina.

Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sulla salma della 47enne che potrà fornire ulteriori dettagli per chiarire la dinamica del femminicidio. Intanto la comunità si stringe al dolore dei familiari della donna. 

