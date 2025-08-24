Femminicidio Montecorvino Rovella, in carcere l'ex compagno Christian Persico Disposto il fermo dopo l'interrogatorio, proseguono le indagini

È stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto e condotto nel carcere di Salerno il 36enne Christian Persico. L’uomo, originario di Montecorvino Rovella, è sospettato di aver ucciso la sua ex compagna Assunta (Tina) Sgarbini, trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di via monsignor Michelangelo Franchini a Montecorvino Rovella. Persico era stato rintracciato nella serata di ieri dai carabinieri in località San Pietro, dopo una lunga giornata di ricerche. All'attività hanno preso parte anche i vigili de fuoco, supportati dall'associazione nazionale Carabinieri in pensione, 118 e volontari del nucleo antincendio.

Condotto in caserma a Montecorvino Rovella, il 36enne è stato ascoltato dal pm Ersilio Capone che, al termine delle formalità, ha disposto il fermo e la traduzione in carcere.

A lanciare l’allarme in mattinata erano stati i familiari dell’uomo, allarmati da un biglietto lasciato nella loro abitazione e nel quale il giovane raccontava di aver “fatto una cavolata”, lasciando intendere di volerla fare finita. Giunti presso l’abitazione di Tina Sgarbini, i carabinieri hanno fatto la tragica scoperta, avviando le ricerche dell'uomo. Dai primissimi riscontri - che dovranno essere confermati dall’autopsia -, la donna sarebbe stata strangolata. La salma è stata condotta presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli dove nei prossimi giorni sarà effettuato l'easme autoptico.