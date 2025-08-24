Femminicidio Montecorvino Rovella, in carcere l'ex compagno Christian Persico

Disposto il fermo dopo l'interrogatorio, proseguono le indagini

Montecorvino Rovella.  

È stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto e condotto nel carcere di Salerno il 36enne Christian Persico. L’uomo, originario di Montecorvino Rovella, è sospettato di aver ucciso la sua ex compagna Assunta (Tina) Sgarbini, trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di via monsignor Michelangelo Franchini a Montecorvino Rovella. Persico era stato rintracciato nella serata di ieri dai carabinieri in località San Pietro, dopo una lunga giornata di ricerche. All'attività hanno preso parte anche i vigili de fuoco, supportati dall'associazione nazionale Carabinieri in pensione, 118 e volontari del nucleo antincendio. 

Condotto in caserma a Montecorvino Rovella, il 36enne è stato ascoltato dal pm Ersilio Capone che, al termine delle formalità, ha disposto il fermo e la traduzione in carcere.

A lanciare l’allarme in mattinata erano stati i familiari dell’uomo, allarmati da un biglietto lasciato nella loro abitazione e nel quale il giovane raccontava di aver “fatto una cavolata”, lasciando intendere di volerla fare finita. Giunti presso l’abitazione di Tina Sgarbini, i carabinieri hanno fatto la tragica scoperta, avviando le ricerche dell'uomo. Dai primissimi riscontri - che dovranno essere confermati dall’autopsia -, la donna sarebbe stata strangolata. La salma è stata condotta presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli dove nei prossimi giorni sarà effettuato l'easme autoptico. 

Correlati

strangolata-in-casa-il-padre-di-tina-lei-lo-aveva-cacciato-di-casa

Strangolata in casa, il padre di Tina: "Lei lo aveva cacciato di casa"

  • sabato 23 agosto 2025
femminicidio-di-montecorvino-fermato-l-ex-compagno-della-36enne

Femminicidio di Montecorvino: fermato l'ex compagno della 36enne

  • sabato 23 agosto 2025
femminicidio-di-montecorvino-il-sindaco-la-nostra-comunita-non-dimentichera

Femminicidio di Montecorvino, il sindaco: la nostra comunità non dimenticherà

  • sabato 23 agosto 2025
femminicidio-montecorvino-rovella-lamberti-nm-denunciate-sempre

Femminicidio Montecorvino Rovella, Lamberti (NM): "Denunciate sempre"

  • sabato 23 agosto 2025
femminicidio-nel-salernitano-uccisa-tina-sgarbini-si-cerca-l-ex-compagno

Femminicidio nel Salernitano: uccisa Tina Sgarbini, si cerca l'ex compagno

  • sabato 23 agosto 2025

Ultime Notizie