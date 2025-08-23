Femminicidio di Montecorvino: fermato l'ex compagno della 36enne Vagava in località San Pietro, a riconoscerlo un passante

Stava vagando in località San Pietro nei pressi di un ponte il 36enne Christian Persico, ex compagno di Tina Sgarbini, la 47enne trovata morta questa mattina a Montecorvino Rovella.

I dettagli

Di lui si erano perse le tracce dopo il rinvenimento del cadavere della donna. A riconoscerlo per strada un passante che ha allertato i carabinieri. Il 36enne aveva il volto tumefatto.

I militari, giunti sul posto, lo hanno fermato e condotto in caserma a Montecorvino per ulteriori accertamenti. Pare sia stato necessario l'intervento dei sanitari.

Il 36enne era irreperibile da questa mattina, le ricerche sono andate avanti per ore.Sul posto i caschi rossi, supportati dai Carabinieri, dall'associazione nazionale Carabinieri in pensione, 118 e volontari del nucleo nue antincendio, erano alla ricerca del fuggitivo con la squadra di Giffoni, il personale TAS, l'UCL (Unità Comando Locale), è stato necessario anche il sorvolo dell'elicottero.

Al vaglio degli inquirenti la posizione del 36enne in merito all'omicidio, da chiarire se sia lui l'esecutore materiale del delitto. Intanto la salma della 47enne si trova in obitorio all'ospedale di Eboli. Si attendono i risultati dell'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, per fare chiarezza su quanto accaduto.