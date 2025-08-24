VIDEO. Battipaglia, vasto incendio in viale Spagna: coinvolte aziende La sindaca: "Tenere porte e finestre chiuse"

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nella zona industriale di Battipaglia, in viale Spagna. Le fiamme, partite dalle sterpaglie, si sono propagate fino ad alcune aziende. Si tratta di un'azienda di latticini e un piazzale confinante con altra industria. Al momento le dinamiche sono ancora da accertare, si lavora per spegnere il rogo. “Si consiglia nelle zone abitate adiacenti di tenere le finestre chiuse”, l'appello della sindaca Cecilia Francese, presente sul posto insieme a polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco. Allertata anche l'Arpac per i controlli ambientali.