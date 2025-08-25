Omicidio di Tina Sgarbini: il suo ex confessa di averla uccisa Convalidato il fermo nei confronti del 36enne, resta in carcere

Ha confessato di aver ucciso la sua compagna Christian Persico, l'uomo di 36 anni accusato del femminicidio di Tina Sgarbini, 47 anni, trovata senza vita sabato mattina, all'interno del suo appartamento in uno stabile in via mons. Michelangelo Franchini a Montecorvino Rovella.

I dettagli

L'uomo, nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida, ha ammesso le sue responsabilità. Il gip del Tribunale di Saerno ha convalidato il fermo del 36enne, al quale è stato contestato il reato di omicidio, e per lui ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.