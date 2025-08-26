Salerno, furto in un deposito di abbigliamento: bottino da migliaia di euro

Portato via anche un Rolex da 80mila euro. Indaga la polizia

salerno furto in un deposito di abbigliamento bottino da migliaia di euro
Salerno.  

Furto nella notte in via San Leonardo a Salerno, in un deposito di abbigliamento. Ignoti si sono introdotti nel magazzino forzando le finestre, tagliando le grate in ferro di protezione e disattivando l'allarme.

I dettagli

Una volta all'interno della struttura hanno portato via vestiti e un orologio prezioso, un Rolex Daytona da 80mila euro circa, appartenente al proprietario del locale.

Sul posto è intervenuta la polizia. Al lavoro gli uomini della scientifica che hanno effettuato i rilievi per risalire all'identità dei malviventi, che dopo il colpo si sono dati alla fuga. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del deposito.

