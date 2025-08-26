Salerno, furto in un deposito di abbigliamento: bottino da migliaia di euro Portato via anche un Rolex da 80mila euro. Indaga la polizia

Furto nella notte in via San Leonardo a Salerno, in un deposito di abbigliamento. Ignoti si sono introdotti nel magazzino forzando le finestre, tagliando le grate in ferro di protezione e disattivando l'allarme.

I dettagli

Una volta all'interno della struttura hanno portato via vestiti e un orologio prezioso, un Rolex Daytona da 80mila euro circa, appartenente al proprietario del locale.

Sul posto è intervenuta la polizia. Al lavoro gli uomini della scientifica che hanno effettuato i rilievi per risalire all'identità dei malviventi, che dopo il colpo si sono dati alla fuga. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del deposito.