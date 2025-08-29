Eboli: 48enne beccato a incendiare rifiuti pericolosi in località Santa Cecilia L'uomo è stato fermato dalla polizia municipale e denunciato

Grazie all'ausilio del drone, pilotato dal coordinatore del gruppo di protezione civile Saverio de Caro, alle ore 5:50 di questa mattina, è stato individuato e fermato dalla Polizia municipale, coordinata sul campo dal comandante Daniele De Sanctis, in flagranza di reato di incendio di rifiuti plastici pericolosi, in località Santa Cecilia di Eboli, un cittadino extracomunitario marocchino 48enne, residente a Battipaglia con regolare permesso di soggiorno.

I dettagli

I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno provveduto immediatamente a spegnere l'incendio prima che si propagasse ad altre cataste di rifiuti plastici pericolosi.

Il 48enne è stato accompagnato presso il Comando di Polizia municipale per gli accertamenti di rito e deferito all'autorità giudiziaria.

“Stiamo procedendo con controlli serrati, diurni e notturni, volti ad arginare e reprimere questo fenomeno criminale particolarmente diffuso, soprattutto nelle campagne e zone agricole” dichiara l’Assessore La Brocca.

Non si tratta, infatti, di un controllo isolato. Già nei giorni scorsi sono state effettuate perlustrazioni aeree grazie al drone, inizialmente di giorno, fino al decollo notturno delle 4 di questa mattina che ha consentito di cogliere in flagranza di reato l’incendiario.

Soddisfatto il Sindaco Mario Conte che ha commentato: «La sinergia tra protezione civile, che si è appositamente formata sull’utilizzo dei droni, e Polizia Municipale, renderà la vita difficile a chi attenta all’ambiente. Questo è il primo passo. L’attenzione alla sicurezza e salute dei cittadini è una nostra priorità».