Sarno, incendio vicino ai binari: treni in ritardo fino a 120 minuti Tecnici al lavoro per risolvere il guasto conseguente al rogo

Problemi sulla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Napoli-Salerno: a causarli un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, in prossimità dei binari, nella zona di Sarno.

I dettagli

Sul disservizio, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato: "La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Salerno, via Monte del Vesuvio, è fortemente rallentata per un incendio in prossimità di Sarno che ha causato un guasto tecnico alla linea elettrica. I treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso, deviazioni e cancellazioni".

I ritardi, inizialmente tra i 60 e i 90 minuti, possono arrivare fino a 120 minuti. RFI ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto conseguente all'incendio, non si conoscono i tempi di ripristino del servizio per il momento.