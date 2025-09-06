Salerno, bivacchi e stranieri molesti: scoppia la rivolta in piazza Bolognini Residenti esasperati, necessario l’intervento delle forze dell’ordine

Si è reso necessario l'intervento di sanitari e forze dell'ordine questa sera in piazza Monsignor Bolognini, a Salerno, per ripristinare le condizioni di decoro e sicurezza nel quartiere Carmine.

La zona è da tempo diventata un abituale punto di ritrovo di clochard e stranieri, alcuni dei quali protagonisti di atteggiamenti molesti. Dopo la sequenza di episodi avvenuti in questi giorni, l'esasperazione dei cittadini è arrivata alle stelle. Stasera la situazione è improvvisamente degenerata, al punto da rendere necessario l'intervento di Polizia e carabinieri per garantire l'ordine pubblico ed evitare che la situazione precipitasse ulteriormente e dei sanitari del 118 per verificare la situazione dal punto di vista medico.

Il clima, in ogni caso, è rimasto a lungo teso, anche perché molti cittadini ritengono che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. "Questa zona è terra di nessuno, servono più controlli ma soprattutto il ripristino delle condizioni di vivibilità", il pensiero di molti residenti che hanno chiesto anche una bonifica immediata della zona.