Lunedì infernale per la viabilità: in tilt il raccordo Salerno-Avellino Disagi anche in zona porto per un incidente avvenuto sul viadotto Gatto

Inizio di settimana infernale sul fronte della viabilità in provincia di Salerno. Tra incidenti e cantieri, la circolazione è andata in tilt in diversi punti, provocando ripercussioni soprattutto sulla città capoluogo. Code e rallentamenti sul raccordo Salerno-Avellino a causa di un incidente che ha coivolto un autocarro. Poco dopo la galleria di Cologna, nel tratto compreso tra Baronissi e Salerno, il mezzo pesante ha perso alcune balle di fieno che sono finite sulla carreggiata. Un imprevisto che ha provocato notevoli disagi in un orario di punta. Code e rallentamenti sull'autostrada A2 con inevitabili ripercussioni anche sulle arterie urbane che collegano la Valle dell'Irno con Salerno.

Un altro incidente si è verificato a Salerno, sul viadotto Gatto. L'impatto, che ha provocato il ferimento di una persona, ha mandato in tilt la circolazione in zona porto. Disagi anche per gli utenti diretti in Costiera Amalfitana o a Cava de' Tirreni e per quanti hanno percorso le strade della parte alta della città.