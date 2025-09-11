Droga, estorsioni e tentato omicidio: da Salerno maxi blitz in 5 regioni Sono 88 le persone coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Dda e dal tribunale minorile

Un'azione interforze che vede coinvolti polizia, carabinieri e guardia di finanza, con 88 misure cautelari eseguite in 21 comuni e 5 regioni che vede impiegati oltre 500 tra poliziotti e carabinieri.

Sono i numeri dell'imponente operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno e dal Tribunale per i minori.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.

La guardia di finanza sta eseguendo, contestualmente, anche un decreto di sequestro - sempre su richiesta della Dda - nei confronti dei beni riconducibili agli 88 indagati.

I dettagli della maxi operazione saranno illustrati alle 11:30 in una conferenza stampa convocata presso la Procura di Salerno.