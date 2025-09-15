Salerno: furto nella notte in una gioielleria in via Trento

Furto nella notte in una gioielleria di via Trento, nella zona orientale di Salerno. In azione una banda di malviventi che è riuscita ad entrare nel negozio portando via i gioielli esposti.
I dettagli
Le telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale avrebbero ripreso i ladri, in azione con il volto coperto e con i guanti, poi fuggire via dopo il colpo, a bordo di un'Audi nera.
Sul caso indaga la polizia, sul posto per effettuare i rilievi necessari per risalire all'identità dei malvivnti.