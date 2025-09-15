Salerno: furto nella notte in una gioielleria in via Trento

In azione una banda di malviventi, indaga la polizia

Salerno.  

Furto nella notte in una gioielleria di via Trento, nella zona orientale di Salerno. In azione una banda di malviventi che è riuscita ad entrare nel negozio portando via i gioielli esposti. 

I dettagli

Le telecamere di videosorveglianza dell'attività commerciale avrebbero ripreso i ladri, in azione con il volto coperto e con i guanti, poi fuggire via dopo il colpo, a bordo di un'Audi nera

Sul caso indaga la polizia, sul posto per effettuare i rilievi necessari per risalire all'identità dei malvivnti. 

