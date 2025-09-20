Dramma a Caselle in Pittari, bimbo di 3 anni morso alla testa da un cane Il piccolo ha riportato serie ferite

Un grave incidente si è verificato in mattinata a Caselle in Pittari, nel Cilento. Un bimbo di 3 anni è stato ferito da un cane che lo ha morso alla testa. Il piccolo ha riportato lesioni serie ma, secondo le primissime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverato nell'ospedale di Vallo della Lucania dove i medici dovranno valutare se trasferirlo in una struttura pediatrica specializzata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Sapri.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo si sarebbe avvicinato al cane - di proprietà della famiglia ma tenuto in campagna - che, improvvisamente, gli si è scagliato contro, mordendolo alla testa. La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente per garantire le cure al piccolo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari e dell'autorità sanitaria.