Ruba carburante nel cantiere della nuova linea ferroviaria Salerno - Reggio In auto nascondeva 100 litri di gasolio

Il 24 settembre scorso la Polizia di Stato ha provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria competente un uomo, residente nella provincia di Salerno, per il reato di furto di carburante all’interno del cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità Salerno – Reggio Calabria.

I dettagli

Nel corso di un servizio di vigilanza stradale, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli hanno notato un uomo che trascinava una tanica verso un’autovettura ferma in corsia di emergenza, alla vista della pattuglia, avrebbe abbandonato il fusto sull’asfalto, tentando la fuga nelle campagne adiacenti, approfittando dell’oscurità notturna per dileguarsi.

All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto altre taniche piene di gasolio per un totale di 100 litri, del quale il conducente non è stato in grado di chiarire la provenienza. Una volta accertato che il carburante era stato appena portato via da una gru presente nel cantiere TAV adiacente, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto.