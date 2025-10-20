Ennesima tragedia sulle strade salernitane: a Capaccio Paestum muore una 70enne

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Dopo gli incidenti che, nella giornata di sabato, hanno provocato la morte di un 29enne a Policastro Bussentino e di una 85enne ad Atena Lucana, nella serata di domenica si è verificata un'altra tragedia a Capaccio Paestum. Nell'impatto ha perso la vita Anna Palladino, 70enne del posto. L'impatto è avvenuto in via Magna Graecia: secondo una prima ricostruzione l'auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Entrambi i veicoli, a seguito dell'impatto, hanno terminato la propria corsa contro la parte esterna di un'abitazione.
I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla donna che è stata trasportata in codice rosso a Salerno. Le sue condizioni, però, sono precipitate nella notte, provocandone il decesso. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto. Sotto choc la comunità di Capaccio Paestum dove la 70enne era molto conosciuta e stimata.