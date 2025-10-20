Ennesima tragedia sulle strade salernitane: a Capaccio Paestum muore una 70enne L'impatto è avvenuto nella serata di ieri in via Magna Graecia

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Dopo gli incidenti che, nella giornata di sabato, hanno provocato la morte di un 29enne a Policastro Bussentino e di una 85enne ad Atena Lucana, nella serata di domenica si è verificata un'altra tragedia a Capaccio Paestum. Nell'impatto ha perso la vita Anna Palladino, 70enne del posto. L'impatto è avvenuto in via Magna Graecia: secondo una prima ricostruzione l'auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Entrambi i veicoli, a seguito dell'impatto, hanno terminato la propria corsa contro la parte esterna di un'abitazione.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla donna che è stata trasportata in codice rosso a Salerno. Le sue condizioni, però, sono precipitate nella notte, provocandone il decesso. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto. Sotto choc la comunità di Capaccio Paestum dove la 70enne era molto conosciuta e stimata.