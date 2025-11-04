Salerno, straniero palpeggia ragazze in centro: denunciato L'uomo è stato accompagnato a Potenza per il successivo rimpatrio

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Salerno è intervenuto in Corso Garibaldi, nei pressi di un’attività commerciale, a seguito di una segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa alla presenza di un extracomunitario ubriaco che infastidiva i passanti, in particolare palpeggiava alcune giovani donne presenti in zona.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, hanno individuato e fermato l’uomo mettendo in sicurezza le ragazze che erano state molestate e lo hanno condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti di identificazione; anche una delle ragazze molestate, accompagnata dai genitori, ha formalizzato la denuncia.

Il cittadino marocchino, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Contestualmente, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli accertamenti sulla sua posizione sul Territorio Nazionale. Al termine di tali verifiche amministrative, il cittadino marocchino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza di Potenza per il successivo rimpatrio.