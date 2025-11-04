Contrasto all'immigrazione irregolare: a Salerno espulsi 31 stranieri

A Salerno sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale. In tale contesto si registra una positiva tendenza complessiva sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al CPR e gli accompagnamenti alla frontiera.
Queste azioni si inseriscono nelle più ampie attività coordinate di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Negli ultimi due mesi sono stati eseguiti 31 provvedimenti di espulsione da parte del Prefetto di Salerno. In particolare sono stati eseguiti:
- 13 accompagnamenti al CPR;
- 11 ordini del questore;
- 1 allontanamento comunitario;
- 2 partenze volontarie;
- 2 accompagnamenti alla frontiera;
- 2 misure alternative (ritiro passaporto e obbligo di firma).